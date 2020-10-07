İHA

2001 yılında Gebze'de işlenen cinayetin zanlısı, polisin şüphe üzerine durdurmasının ardından yapılan kimlik kontrolünde yakayı ele verdi. Adam öldürme suçundan 19 yıldır aranan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği B.B. (44) isimli şahsı durdurdu. Üzerinde yapılana arama esnasında şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekiplerinin kendisine sorduğu kimlik bilgileri ile alakalı sorulara çelişkili bilgiler veren şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyete getirilen B.B.'nin sorgusu esnasında 2001 yılında Kocaeli ili Gebze ilçesinde meydana gelen cinayetin zanlısı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahsın yıllardır İstanbul'da saklandığı ve kısa bir süre önce Sakarya'ya geldiği öğrenildi. Şahsın üzerinden ele geçirilen ruhsatsız tabancanın ise çalıntı olduğu belirlendi.

Cinayet zanlısı B.B., Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.