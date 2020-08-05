Beyrut'taki patlamayla ilgili flaş gelişme!

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Lübnan'ın başkenti Beyrut Limanı'nda dün gerçekleşen patlamanın ardından yetkililer limanda son 6 yıldır depolamadan sorumlu herkesin ev hapsinde tutulması kararının alındığı açıklandı.

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberinde, patlamaya neden olan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıldır Beyrut Limanı'nda depolanmasından sorumlu herkesin ev hapsinde tutulacağı ifade edildi.

Reuters, Beyrut'ta patlamanın ardından iki hafta süreyle OHAL ilan edildiğini aktardı.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısının 113'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 4 binden fazla yaralı onlarca da kayıp olduğunu belirtti.

HASARIN BOYUTLARI TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Beyrut Limanı, konteyner, otomobil, kuru ve sıvı yük ve depolama tesisleri dahil olmak üzere hem yolcu hem de kargo terminalleri ile 1,2 milyon metrekarelik bir arazi üzerine kurulu.

Limanın genel kargo alanı 12 depodan oluşuyor ve 120 bin ton kapasiteli bir tahıl ambarını içinde barındırıyor. Limanın neredeyse yerle bir olmasının yanı sıra şehrin en yoğun yerleşim bölgesi büyük hasar gördü.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, zarara ilişkin ilk açıklama olarak Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamanın 3 ila 5 milyar dolar hasara yol açtığını belirtti.