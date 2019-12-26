26 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
At, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanlar, yılbaşından itibaren boyunlarına uygulanacak mikroçiple kayıt altına alınarak takip edilecek.
AA'nın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca, tek tırnaklıların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması için harekete geçildi. Bu kapsamda, tek tırnaklı hayvancılık işletmeleri belirlenecek ve bu işletmelerde bulunan hayvanlar tanımlanacak. Mevcut durumunda yarış atlarına mikroçip uygulanırken, 31 Aralık'tan itibaren tüm tek tırnaklı hayvanlar kimliklendirilerek, tek tırnaklı kimlik belgesi düzenlenecek ve kayıt altına alınacak. Ülkeye ithal edilen hayvanlara da bu kapsamda kimlik verilecek.
MİKROÇİPLE HAYVAN HAREKETLERİ İZLENECEK
Tek tırnaklıların boynunun ortasına uygulanan mikroçiple hayvan hareketleri izlenecek. Tek tırnaklılar, hayvanın doğumundan itibaren en geç 12 ay içinde kimliklendirilecek. Hayvan, sütten kesilmemiş taysa ve 12 aydan önce doğduğu işletmeyi terk edecekse, işletmeyi terk etmesinden önce kayıt altına alınacak. Bakanlık, gerek görmesi halinde tek tırnaklıların kimliklendirilmesi için izin verilen azami süreyi 6 ay veya doğduğu takvim yılıyla sınırlayabilecek.
31 ARALIK'TAN İTİBAREN 12 AYDA KAYDA ALINACAK
Bu amaçla bakanlıkça Hayvan Bilgi Sistemi içerisinde tek tırnaklı kayıt sistemi modülü kurulurken, söz konusu hayvanlar bu sistemde kayıt altına alınacak. Bugüne kadar herhangi bir nedenle tanımlanmayan her yaştaki tek tırnaklı hayvanlar, 12 aylık tanımlama süresine bakılmadan 31 Aralık'tan itibaren 12 ay içerisinde kayda alınacak. Düzenlenecek tek tırnaklı kimlik belgesinde, hayvanın özel yaşam numarası, mikroçip kodu, cinsiyeti, türü, doğum tarihi ve yeri gibi bilgiler bulunacak. Kimliğe, hayvanın eşkali, işaret ve nişaneleri de kaydedilecek.
HAYVAN SAHİBİNE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK
Kimliklendirilmeyen ve beraberlerinde kimlik belgesi veya veteriner sağlık raporu bulunmayan ya da belgelerinde yanlış bilgileri bulunan tek tırnaklıların hayvan satış yerlerine girişine izin verilmeyecek. Satış yerlerine kimliklendirilmemiş tek tırnaklının gelmesi durumunda hayvan sahibine, idari para cezası uygulanacak. Kimliklendirilmemiş tek tırnaklıların nakil sırasında yakalanması halinde hayvan sahibine ya da bakıcısına da idari para cezası kesilecek. Bu hayvanların da kimliklendirilmelerinin ardından gideceği yere sevkine izin verilecek.
DOĞAL ORTAMDAKİLER VE ÖLÜM HALİ
Doğal ortamda yaşayan yabani veya yarı yabani tek tırnaklılar, evcil kullanıma getirilmesi halinde kimliklendirilecek. Tek tırnaklının ölümü halinde, hileli kullanılmasının önüne geçilmesi için mikroçip çıkarılarak veya boyunda imha edilecek. Kimlik belgesi de mühürlenerek ya da delinerek "geçersiz" hale getirilecek.
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kapsamındaki kurumlara ait tek tırnaklılar için kimliklendirme şartı aranmayacak.
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