38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!

İstanbul’da biriktirdiği parasını yatırım yaparak değerlendirmek isteyen 32 yaşındaki B.K.Ş., hayatının şokunu yaşadı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yatırım için araştırma yapan B.K.Ş., forex üzerine yatırım danışmanlığı yapan bir işyeriyle görüşmeye başladı.

REKLAM advertisement1

38 MİLYON TL DEĞERİNDE DÖVİZ VERDİ

Mağdur, görüşmelerde sözde forex yatırımlar üzerine işlemler yapan işyeriyle anlaşarak aralıklı zamanda, farklı kişilerin verdiği banka hesaplarına para yatırmaya başladı. İddialara göre B.K.Ş. bu kişilere yatırım amaçlı toplamda yaklaşık 38 milyon lira değerinde döviz yatırdı. Daha sonra yatırımını kontrol etmek isteyen B.K.Ş., bu kişilere ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan B.K.Ş. soluğu poliste aldı.

REKLAM

DOLANDIRICI ŞEBEKESİ ÇIKTI

B.K.Ş., dolandırıldığını belirterek şikayette bulundu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda B.K.Ş.’yi dolandıran kişilerin suç kaydı bulunan bir dolandırıcılık çetesi olduğu ortaya çıktı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Çalışmaların devamında; olayın şüphelisi oldukları belirlenen 2 suç kaydı olan C.A. (32), 5 suç kaydı bulunan İ.C.A. (25), 9 suç kaydı bulunan O.Ö.Ö. adlı kişiler İstanbul’da, 1 nitelikli dolandırıcılık kaydı bulunan B.Ü. Tekirdağ’da, 2 suç kaydı bulunan H.D. ve 5 suç kaydı bulunan E.Ö. Antalya’da, 3 nitelikli dolandırıcılık kaydı bulunan M.K. Rize'de yakalanarak gözaltına alındı. 5 KİŞİ TUTUKLANDI Yapılan işlemlerin ardından 7 kişi adliyeye sevk edildi. Sevk edilen 7 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.