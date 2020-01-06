06 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kocaeli'de 12 yıl önce ormanlık alanda feci şekilde darp edildikten sonra hastanede hayatını kaybeden iş adamının katilleri, ilin yeni emniyet müdürünün faili meçhul dosyaları yeniden açma kararı sonrası yakalandı.
Olay, 20 Nisan 2008 günü Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, inşaat mühendisi olan Aydın Koçarslan, mimar eşiyle birlikte çalıştığı inşaat firmasının kasasından para eksildiğini fark edince durumu araştırmaya başladı. Bu sırada bir iş için şirketin muhasebecisi Bahattin Ardahan A. (55) ile birlikte Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere'ye giden Koçarslan dönüş yolunda Başiskele ilçesi Bahçecik Mahallesi'nde ormanlık alanda saldırıya uğrayarak feci şekilde darp edildi. Başına sert bir cisimle vurulan Koçarslan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 6 ay sonra hayatını kaybetti.
'HAFIZA KAYBI YAŞIYORUM' DEYİP, SERBEST KALDI
Olayın ardından 3 ay sonra gözaltına alınan muhasebeci Bahattin Ardahan A. ise olay anında Koçarslan'ın yanında olduğunu kendisinin de darp edildiğini, saldırganları tanımadığını, hafıza kaybı yaşadığını ve ambulansı kendisinin aradığını söyledi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ardahan A. savcılık tarafından delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı.
YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ DOSYALARI AÇTI
Olayın ardından 12 yıl geçmesi sonrasında Kocaeli'de yeni göreve başlayan Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden inceleme kararı ile cinayet dosyası yeniden açıldı. Dosyaların açılması sonucu yine 2008 yılında öldürülen sağır ve dilsiz bir gencin katilinin babası olduğunu tespit eden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koçarslan cinayetine odaklandı.
EKİPLER 9 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI
Dosyayı inceleyen ekipler, olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanan 5 kişi serbest bırakılırken, olayla ilgili aralarında muhasebeci Bahattin Ardahan A., K.G.(40),B.A.Y. (41) v F.G.(39)’un olduğu 4 kişi cinayet şüphesi üzerine sorguları derinleştirildi.
ÇAPRAZ SORGUDA GELEN İTİRAF
Sorguları derinleştirilen 4 kişiden cinayetin baş şüphelisi olan ölen Koçarslan'ın şirketinde muhasebeci olarak çalışan Bahattin Ardahan A. çapraz sorguda suçunu itiraf etti. Ardahan A., şirkette muhasebeci olduğu yıllarda şirketin hesabından zimmetine yüklü miktarda para geçirdiği, şirkette ödeme günü yaklaşınca Koçarslan'ın kasada para olmamasından şüphelenerek durumu araştırmaya başlaması sonucu cinayeti planladığı ve arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alanda Koçarslan'ın başına sert bir cisimle vurarak darp ettiklerini itiraf ettiği öğrenildi.
MUHASEBECİ 3 KİŞİYLE BİRLİKTE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Yeni Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun göreve gelmesi sonrasında son 3 ayda 2 faili meçhul cinayeti çözen polis ekiplerinin çalışması sonrasında suçunu itiraf eden cinayet şüphelisi 4 kişi, emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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