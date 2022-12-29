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Yolda yürürken düştü! Otomobil üzerinden geçti!

İstanbul Kağıthane'de, kan donduran bir kaza meydana geldi. Yolda yürürken dengesini kaybederek yere düşen kişinin üzerinden otomobil geçti. Yaralıyı fark etmeyen sürücü yoluna devam ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş: 29.12.2022 - 10:03 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Yolda yürürken düşen kişinin üzerinden otomobil geçti! - Güncel haberler
Yolda yürürken düştü! Otomobil üzerinden geçti!
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DHA

İstanbul Kağıthane'de olay, Çeliktepe Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde 12 Kasım Cumartesi günü gece saatlerinde meydana geldi.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, evine giden Yaşar Şahin yolda yürürken dengesini kaybederek düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bu sırada yoldan geçen otomobil, yerde yatan kişiyi fark etmeyerek üzerinden geçti. Yaralanan kişi çevredekilerin yardımıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

On gün sonra iyileşen Yaşar Şahin, polis merkezine giderek kendisine otomobil çarptığını söylemesi üzerine Çeliktepe Suç Araştırma Büro Amirliği görevlileri sokak üzerinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

HASTANEDEN ÇIKINCA ŞİKAYETÇİ OLDU

Yapılan incelemelerde Şahin´in üzerinden geçen aracın plakası tespit edildi. Plakadan sürücüye ulaşan ekipler Muzaffer E.´yi gözaltına aldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yere düşen yayanın üzerinden geçen otomobil güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yayanın dengesini kaybederek yere düşmesi ve yerde birinin olduğunu fark etmeyen sürücünün otomobil ile üzerinden geçtiği görülüyor. Vatandaşlar yerde yatan kişinin yardımına koşuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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