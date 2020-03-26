Aksaray'da, bir yolcu otobüsü şoförüne, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgesine uymadığı gerekçesiyle 392 lira para cezası kesildi.

AA'nın haberine göre, İstanbul'dan Gaziantep'e giden Ahmet Çetin idaresindeki 58 DT 004 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, kent merkezi girişinde durduruldu.

Otobüste bulunan 29 yolcudan 5'i, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yayınladığı genelgeye uyulmadığı gerekçesiyle indirildi. Sürücüye 392 lira para cezası kesilirken, 5 yolcu başka bir otobüse yönlendirildi.

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