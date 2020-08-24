Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina yarımadasında deniz dibine kaçak inşa edilen duvar çıkarılmaya başlandı. Pina yarımadasında bulunan deniz dibindeki duvarlar, duvarları koyan otel tarafından denizden alındı. Gece gündüz çalışan iş makineleri yaklaşık 100 adet beton bloğu deniz dibinden çıkardı.
KURUMLAR HAREKETE GEÇTİ
İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz hafta dalgıçlar tarafından görüntülendikten sonra gündeme gelen deniz dibindeki duvarlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını harekete geçirdi. Sahil Güvenlik ekiplerinin özel dalış ekibi ile bölgeye giderek duvarları yerinde inceledi. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Muğla Gıda Kontrol Müdürlüğü, Milas Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri de incelemelerin ardından sorumlular hakkında tutanak tutup cezai işlem uyguladı.
24 SAATTE KALDIRILDI
Tespitlerinin ardından Pina yarımadasında bulunan 5 yıldızlı otele tutanak tutan ekipler, duvarların bir an önce kaldırılmasını istedi. Tutanağın ardından otel yetkilileri deniz araçlarını otelin önüne getirerek turistlerin sahilden ayrıldığı vakitlerde duvarları deniz dibinden çıkarmaya başladı. Gece gündüz çalışan iş makineleri deniz dibindeki yaklaşık 100 adet beton bloğu çıkarmayı başardı. Bir dalgıç, deniz üzerinde 2 iş makinesi duvarları çıkartmak için uzun uğraşlar sarf etti.
OTELE SUÇ DUYURUSU
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri bu durum karşısında sesiz kalmayacaklarını belirterek, yapılan kaçak duvarlar için otele suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.
İKİ KURUMDAN ART ARDA CEZA
Pina yarımadasındaki otelin deniz dibindeki duvarlara ayrı ayrı tutanak tutan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün, "Deniz dibine kaçak yapı yapmaktan" ceza keseceği, Gıda Kontrol Müdürlüğü'nün ise "Deniz dibindeki canlılara zarar vermek, ekolojik dengeyi bozmaktan" ceza keseceği öğrenildi.
Öte yandan, Bodrum Belediyesinin "Denizden bakış" projesi ile deniz dibinden, havadan ve karadan yapılan incelemeler sonucunda Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan 'Adres' isimli site önünde dalış gerçekleştirildi. Sitenin sahile yakın bir kısmında da deniz dibinde duvarlara rastlandı.
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