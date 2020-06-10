Eskişehir’de bulunan ESTÜ’de çalışan bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Testin pozitif çıkması üzerine üniversite içerisine girişler kısıtlandı.

İHA'nın haberine göre, virüsün bulaştığı kişinin üniversitede temaslı olduğu çalışanlara İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince virüs testi yapıldı. Görevliler tarafından temaslı olan kişilerden numune alınırken, üniversitede filyasyon çalışmalarına başlandı.

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