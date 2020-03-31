AA

Kayseri'de, umre dönüşü koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 252 kişiden 192'sinin tahliyesine başlandı.

AA'nın haberine göre, Türkiye'ye dönmelerinin ardından 16 Mart'ta kentteki Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen umreciler, karantinada 16 gün geçirdi. Tahliyelerine karar verilen 192 kişi, yurt bahçesine kurulan çadırda sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilip, otobüslere bindirildi. Umreciler, otobüslerle memleketlerine doğru yola çıktı.

Diğer umrecilerden bir kısmının, kaldırıldıkları hastanede takip edildiği, bir kısmının da bir süre daha yurtta tutulacağı öğrenildi.

ISPARTA'DA DA 293 KİŞİ KARANTİNADAN ÇIKTI

Umre ziyareti sonrası korona virüs tedbirleri kapsamında Isparta’daki KYK yurdunda karantina altına alınan 586 umreciden ilk etapta son test sonuçları negatif çıkan 293 kişi de memleketlerine gönderildi.

İHA'nın haberine göre, Suudi Arabistan’daki umre ibadetinden sonra Türkiye’ye dönen 586 kişi, yeni tip korona virüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta Isparta’da Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Murad Hüdavendigar Yurdunda karantina altına alındı.

14 günlük karantinanın ardından dün son yapılan korona virüs testi negatif çıkanlardan ilk etapta 293 kişinin memleketlerine gönderilmeleri için çıkış işlemleri başlatıldı. Bu kapsamda yurt önünde toplanan umrecilere, otobüslerle şehirlerarası yolculuk yapabilmeleri için seyahat izin belgeleri verildi. Daha sonra işlemleri tamamlanan umreciler, özel kıyafetli ekipler tarafından tek tek otobüslere alındı. Yurttan ilk ayrılan kafile Konya’ya doğru hareket ederken, daha sonra İstanbul, Balıkesir, Van, Şanlıurfa’ya doğru otobüsler yola çıktı. Karantina süreci sona eren bazı kişilerin ise özel araçlarla yurttan ayrıldığı görüldü. Umrecilerin tahliye işlemleri sırasında, Isparta Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve KYK yetkilileri tarafından yoğun önlemler alındı.

İşlemleri tamamlanarak otobüslere doğru yönelen umreciler, mutlu oldukları görüldü. Açıklama yapan bir umreci, “Cumhurbaşkanımız ve doktorlarımıza teşekkür ediyoruz. Bize çok iyi baktılar. Hepinizden Allah razı olsun” dedi.

Bir başka umreci ise “Burada bize çok iyi baktılar. Gerek Isparta Belediyesi gerekse devletimiz bizim burada ihtiyaçlarımızı karşıladı. Konya ekibi olarak çok mutluyuz” diye konuştu.

Test sonuçları negatif gelen umrecilerin yurttan çıkış işlemlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

EVLERİNDE DE 14 GÜN KARATİNADA OLACAKLAR

Eskişehir'de de umre dönüşü koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mart'ta karantinaya alınan 254 kişiden bazılarının tahliye işlemi tamamlandı.

Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda karantina altında bulunan ve sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmayan vatandaşlar, kontrollerinin ve çıkış işlemlerinin ardından evlerine gönderilmeye başlandı. Bu kişilerin, evlerinde de 14 gün karantinada olacağı bildirildi.

Tahliye işlemi yapılan kişilerden Osman Çanakçı yaptığı açıklamada, "Çok şükür sağlığımız iyi, sıhhatimiz yerinde. Devletimiz bize çok güzel baktı. İçeride, odada bekledik. Yapacağımız başka bir şey yoktu. Haberlere baktık. Namaz kıldık ve dua ettik. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.

Aziz ve Şükran Turhan çifti de kendileriyle ilgilenen görevlilere teşekkür etti.Sağlık durumlarının iyi olduğunu anlatan Aziz Turhan, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Her şeyimiz ayağımıza geldi. Dört dörtlük bir yaşantımız oldu. Hiçbir şekilde canımız sıkılmadı." diye konuştu.