Tuzla'da saat 19.00 sıralarında, limanda demir atmış halde olan bir gemide yangın çıktı. Geminin mutfak kısmında kaynak yapıldığı sırada çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı.

İHA'nın haberine göre, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.