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Tuğba iş yerinden ayrılmadı! Sevgilisi öldürdü!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sevgilisi 22 yaşındaki Tuğba Kul'u tabanca ile öldüren 29 yaşındaki Caner G. yakalandı. Caner G.'nin, Tuğba Kul'dan çalıştığı eğlence mekanından ayrılmasını istediği, sevgilisinin bu isteği reddetmesi ile olayın yaşandığı öğrenildi

Giriş: 27.12.2022 - 14:16 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Tuğba Kul iş yerinden ayrılmadı! Sevgilisi öldürdü! - İzmir haberleri
Tuğba iş yerinden ayrılmadı! Sevgilisi öldürdü!
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DHA

İzmir'de olay, dün saat 19.30 sıralarında Emek Mahallesi 7002 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; kıskançlık meselesi nedeniyle çıkan kavgada Caner G. (29), kız arkadaşı Tuğba Kul'a (22), tabanca ile ateş açtı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

DHA'da yer alan habere göre Tuğba Kul kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

EĞLENCE MEKANINDAN AYRILMASINI İSTEMİŞ

Kaçan Caner G. de polis ekiplerince yakalandı. Caner G.'nin, Tuğba Kul'dan çalıştığı eğlence mekanından ayrılmasını istediği, sevgilisinin bu isteği reddetmesi ile olayın yaşandığı öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kul'un cenazesi memleketi Manisa'nın Salihli ilçesine gönderildi. Tuğba Kul'un komşularından Fatma İlboğa, "Silah seslerini duyduk, çıkıp, baktığımızda yerde yatıyordu. Hepimiz korktuk" dedi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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