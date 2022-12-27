Tuğba iş yerinden ayrılmadı! Sevgilisi öldürdü!

İzmir'de olay, dün saat 19.30 sıralarında Emek Mahallesi 7002 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; kıskançlık meselesi nedeniyle çıkan kavgada Caner G. (29), kız arkadaşı Tuğba Kul'a (22), tabanca ile ateş açtı.

Kaçan Caner G. de polis ekiplerince yakalandı. Caner G.'nin, Tuğba Kul'dan çalıştığı eğlence mekanından ayrılmasını istediği, sevgilisinin bu isteği reddetmesi ile olayın yaşandığı öğrenildi.