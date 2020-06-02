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Konya'nın Ilgın ilçesinde araç içinde ölü bulunan Şahin Topuz’un, kayınbiraderleri tarafından öldürüldüğü ve kaza süsü verildiği ortaya çıktı.

Zafer Samancı'nın haberine göre 35 yaşındaki Şahin Topuz, Ilgın'a bağlı Çobankaya bölgesindeki uçurum kenarında kendisine ait araç içinde ölü bulundu. Yapılan otopside Topuz'un vücudundan mermi çekirdekleri çıkarıldı. Güvenlik güçleri, Topuz'un, Yunak ilçesi Hursunlu Mahallesi'ndeki yaylada öldürüldükten sonra kaza süsü verilmek üzere, Ilgın ilçesi Çobankaya Mahallesi yakınlarında otomobille uçuruma bırakıldığını belirledi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı bu yönde ilerleten güvenlik güçleri Topuz'un kayınbiraderleri ile husumetli olduğunu ve ölmeden bir gün önce kayınbiraderlerinin evine gittiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, aralarında Topuz'un 2 kayınbiraderinin de bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

KAYINBİRADERLER İTİRAF ETTİ

Topuz'un kayınbiraderleri, cinayeti işlediklerini itiraf etti. İki kardeş verdikleri ifadede enişteleri ile uzun süredir aralarının bozuk olduğunu, olay günü kız kardeşleri ile birlikte eniştelerinin eve ziyarete geldiğini belirtti. Çıkan tartışmanın ardından eniştelerini silahla 4 el ateş ederek öldürdüklerini anlatan iki kardeş, olaya kaza süsü vermek için cesedi araç içinde şarampole yuvarladıklarını söyledi.

Adliyeye sevk edilen 5 kişiden Topuz'un kayınbiraderleri Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.