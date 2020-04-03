TFF Başkanı Nihat Özdemir yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle açıklamalar yaptı. Nisan ayının ortasından itibaren virüsün yayılma hızının düşeceğini düşündüklerini belirten Özdemir, liglerin haziran ayının ilk haftasında başlamasını ümit ettiklerini dile getirdi. beIN SPORTS'a konuşan Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Zor günler geçiriyoruz. Bizim için en önemli konu insan sağlığı. Nisan ayının ortasından itibaren virüsün yayılma hızının azalacağını düşünüyoruz. 18-20'sinde tepe noktasına gelecek ve sonra azalacaktır. Mayıs ayı başında toplanıp bazı kararlar alacağız. Haziran ayının ilk haftasında liglerin başlayacağını ümit ederim. Ligleri en erken haziran ayı başında, şartlar uygun olursa başlatacağız. Şartlar uygun olmazsa, temmuzun ilk ya da ikinci haftasında başlatabiliriz. Ligleri en geç ağustos ayında bitirmiş olacağız. Yalnız ligleri değil, Ziraat Türkiye Kupası'nı da. En geç ağustos ayının ortasında bitirme senaryolarımız var"

"ŞANSLI BİR ÜLKEYİZ"

"Şanslı bir ülkeyiz. Neden? Almanya, İngiltere'yi, İspanya'yı düşünürseniz, bizim sadece 8 maçımız var. Bir de kupamız var. Ayrıca Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde maçı var. Baktık yine şartlar kötü, temmuzun başında başlasak dahi ağustosun ortalarında ligimizi tamamlayabiliriz"

"Tabii ki bu tamamlama şartları, o günkü mayıstaki şartlara bakacağız. Belki seyircili, belki seyircisiz oynatacağız. Hedefimiz, ligi ve Türkiye Kupası'nı oynayarak sonlandırmak"

"BAŞAKŞEHİR AVRUPA'DA DEVAM EDEBİLİRSE ONA UYGUN YER AYIRIRIZ"

Başakşehir de eğer Avrupa’da devam edebilirse, ona göre programımızda yer ayırırız. Kurban Bayramı, bu tarihlerin içine geliyor. Bu seneki özelliği, cuma-cumartesi-pazar-pazartesiye rastlıyor. O haftaya da ayrıca maç koymamak üzere planımızı yaptık. Avrupa'nın birçok ligi başlayabilirse, bildiğimiz gibi Şampiyonlar Ligi Finali, İstanbul'da oynanacak. Stadyumumuz hazır. O da bizi ilgilendiriyor"

"LİGİ TESCİL ETMEYİ HİÇBİR ZAMAN DÜŞÜNMEDİK"

"Hiçbir zaman ligi tescil etmeyi düşünmedik. Ana hedefimiz ligleri seyircili veya seyircisiz olarak sonlandırmaktır"

'MAÇLAR TEK ŞEHİRDE OYNANSIN' ÖNERİSİNE YANIT

"Hiçbir gerçekçi tarafı yok, bu sadece birkaç değerli teknik direktör arkadaşımızın görüşleri. Bu konuyu ne görüştük ne de tartıştık. Hiçbir zaman gündemimizde olmadı"

SÖZLEŞMELER NE OLACAK?

"FIFA çalışıyor bu konuda, henüz karara varmış değiller. Bildiğimiz kadarıyla, Mayıs sonunda sözleşme bitse dahi, sezonun bitimiyle ancak sözleşme tamamlanıyor. Genelde ligler mayıs sonunda bitiyordu. Bugün, olağanüstü bir durumdayız. Onun için hem UEFA hem FIFA hem biz masaya yatıracağız. Bununla ilgili bir karara varacağız."

"2020 Avrupa Şampiyonası, 2021'e alındı. Tarihi de belli. Onları düşünerek, yeni sezonu planlarken, transfer dönemini de ortaya koyacağız. Kış transfer dönemi var. Liglerin bitme tarihiyle ilgili bu kararları üreteceğiz."

KULÜPLERİN MALİ DURUMUNA İLİŞKİN

"18 Süper Lig kulübünden, hemen hemen 8'i yapılandırma yaptılar. Hiç mali sıkıntısı olmayan kulüplerimiz var. Bu, olağanüstü bir durum. Yapılandırma yapılan dönemdeki şartlar gibi değil. Gelirler düştü, futbol oynanamıyor, transfer dönemi geliyor. Bence yeni bir mali yapılandırmanın gerekli olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Yapılandırma yapan bankalarımız da böyle düşünüyordur diye tahmin ediyorum. Evvela hedefimiz, dünyanın başına bela olan koronavirüsün hakkından gelmek. Düzlüğü görmemiz lazım. Kimse düzlüğü göremiyor. 'Koronavirüs olayını çözdük.' dendikten sonra kulüplerimizin mali yapılarını o zaman konuşacağız"