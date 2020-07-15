İstanbul Avcılar'da Fevzi Çakmak Mahallesi'nde İstanbul Ulaşım A.Ş'ye bağlı halk otobüsü ağaca ve çöp konteynerine çarptı.

DHA'nın haberine göre, kazanın şoförün rahatsızlanması sonucu gerçekleştiği belirtildi. Kaza sonrası şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı.