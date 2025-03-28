Soba yanıyordu... Can kaybı ve yaralılar var! Öldüren hata!
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın, gece saatlerinde sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu yaşandığı tespit edildi
Afyonkarahisar'da, akılalmaz bir olay meydana geldi. Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyünde, H.A.B'ye ait evde gece saatlerinde sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu yangın çıktı.
BİR KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ HASTANEDE
AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine, muhtarlığın su tankeri, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında, S.K. olay yerinde yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen 4 kişi de ambulansla Afyonkarahisar'daki hastanelere sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yapılan incelemenin ardından S.K'nin cenazesi, Çay Devlet Hastanesi morguna götürüldü.