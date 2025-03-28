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        Haberler Gündem 3. Sayfa Soba yanıyordu... Öldüren hata, Afyon haberleri | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Soba yanıyordu... Can kaybı ve yaralılar var! Öldüren hata!

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın, gece saatlerinde sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu yaşandığı tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:51 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:19
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        Afyonkarahisar'da, akılalmaz bir olay meydana geldi. Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyünde, H.A.B'ye ait evde gece saatlerinde sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu yangın çıktı.

        BİR KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ HASTANEDE

        AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine, muhtarlığın su tankeri, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında, S.K. olay yerinde yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen 4 kişi de ambulansla Afyonkarahisar'daki hastanelere sevk edildi.

        YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yapılan incelemenin ardından S.K'nin cenazesi, Çay Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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        #afyonkarahisar
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