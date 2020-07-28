Serik'te yaşayan Uğur İbrahim Bülüç, dün sabah saatlerinde açıklanan YKS sonucunu öğrendikten sonra ailesine haber vermeden evden çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Güler ve Nazmi Bülüç çifti oğullarına ulaşamayınca polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.
DHA'nın haberine göre, oğlunun sınav sonucunu öğrendikten sonra kendisinden haber alamadıklarını belirten Nazmi Bülüç, "Sabah, 'sınav sonucunu öğreneyim' diyerek evden çıktı. Ben çarşıda internet kafelerden sınav sonucunu öğrenip, gelecek diye düşündüm. Meğerse telefondan da öğreniliyormuş. O saatten sonra da eve tekrar geldi.
Oğlum akıllı bir çocuktu, genelde evde oturur hiçbir yere gitmezdi. 'Sınav sonucum kötü, kazanamadım' deseydi ona kızmazdım. Çantasını da almış evden gitmiş. Haber alamayınca polis merkezine giderek, kayıp ihbarında bulunduk. Karakola en son giydiği kıyafet bilgilerini verdik. Durumu anlattık. İnşallah duyan, gören olur. Haber verir. Çocuğumun bulunmasını istiyorum" dedi.
Anne Güler Bülüç de "Oğlum, 'bu sene umudum var, inşallah kazanacağım' diyordu. Geçen sene girdi kazanamadı, beraber ağladık. 'Olsun oğlum dünyanın sonu mu? Bir sen mi kazanamadın? Sağlık olsun' dedim. Bu sene 'Anne sınavım çok güzel geçti' dedi. Ben de 'Hayırlısı olsun oğlum' dedim, hiçbir şey yoktu.
Sabah uyandığımızda eşim sınavların açıklandığını söyledi. Ben de kahvaltıyı hazırladım, bekledik ama oğlum eve gelmedi. Babası diyaliz hastası olduğu için diyalize gitti. Ben de oğlumun arkadaşlarının yanına gittim. Onlarla gidebileceği yerlere gittim. Bulamadık. Babası diyalizden geldi, polise gittik ve kayıp başvurusunda bulunduk" diye konuştu.
Gözyaşlarına hakim olamayan Güler Bülüç, "Ne yaptım ben sana? Bir kavgamız, tartışmamız olmadı. 'Kazandı, kazanmadı' diye asla bir baskı kurmadık. Hiçbir zaman yapmadık. Dön oğlum evine. Allah rızası için görenler haber versin" diyerek gözyaşı döktü.
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