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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Şevval 9 yaşındaydı! Büyük acı! - Güncel haberler

        Şevval 9 yaşındaydı! Büyük acı!

        Artvin'de, ailesiyle denize giden 9 yaşındaki Şevval Demir bir anda gözden kayboldu. Bunu fark eden annesi onun ardından denize girdi. Yüzme bilmeyen anne kız çevredekiler tarafından denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Şevval, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 10:41
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        Şevval 9 yaşındaydı! Büyük acı!
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        Artvin'de olay, dün akşamüzeri, Arhavi ilçesi Doğukent Limanı mevkiinde meydana geldi. Ailesiyle deniz kıyısına giden Şevval Demir (9), serinlemek için suya girdi.

        BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

        DHA'da yer alan habere göre ancak Şevval, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden annesi, Şevval'i aramak için denize girdi.

        ŞEVVAL VE ANNESİ DENİZDEN ÇIKARILDI

        Yüzme bilmediği için boğulma tehlikesi geçiren anne ile Şevval, çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından anneyle bilinci kapalı olan kızını Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ancak Şevval Demir, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Annenin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

        #ARTVİN
        #Son dakika haberler
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