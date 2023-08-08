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Artvin'de olay, dün akşamüzeri, Arhavi ilçesi Doğukent Limanı mevkiinde meydana geldi. Ailesiyle deniz kıyısına giden Şevval Demir (9), serinlemek için suya girdi.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

DHA'da yer alan habere göre ancak Şevval, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden annesi, Şevval'i aramak için denize girdi.

ŞEVVAL VE ANNESİ DENİZDEN ÇIKARILDI

Yüzme bilmediği için boğulma tehlikesi geçiren anne ile Şevval, çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından anneyle bilinci kapalı olan kızını Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ancak Şevval Demir, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Annenin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.