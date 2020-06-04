İstanbul Fatih'te, hamile kaldığı erkek arkadaşı Erkut O.'nun (33) evli olduğunu öğrenen Çağla D.A. (26) bebeği aldırmak isteyince silahla tehdit edilip, yaklaşık 6 ay zorla evde tutulduğunu iddia etti. Genç kadının savcılığa şikayetiyle yakalanıp, tutuklanan erkek arkadaşı Erkut O. hakkında 6 yıl 3 aydan 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, müşteki Çağla D.A.'nın müracaatı üzerine şüpheli Erkut O. hakkında soruşturma başlatıldı. Müşteki Çağla D.A.'nın ifadesine göre, yaklaşık 1.5 sene önce tanıştığı şüpheli Erkut O. ile İstanbul'da birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra şüphelinin evli olduğunu öğrenen Çağla D.A. daha sonra hamile kaldı ve bebeği aldırmak istedi.
Çağla D.A.'nın ifadesine göre, şüpheli Erkut O. bunu istemeyerek kendisini Fatih'te tek odalı bir yerde 6 ay zorla tuttu. Çağla D.A., şüphelinin bir şirketi üzerine alması durumunda kendisini serbest bırakacağını söylemesi üzerine, bir şirketin üzerine geçirildiğini, ancak şirketin borçlu olması nedeniyle aktif edemediğini de iddia etti.
'KAFANA MI SIKAYIM YOKSA BEBEĞE Mİ?'
Bir ara kaçan Çağla D.A.'yı bulan şüpheli Erkut O.'nun, "Ne dersem onu yapacaksın, kafana mı sıkayım yoksa bebeğe mi?" deyip üzerine silah doğrulttuğunu, daha sonra silahı yere tutup bir el ateş ettiğini de iddia etti. Bu olaylardan sonra ablasını arayıp yardım isteyen müşteki Çağla D.A., 1 Mart 2020'de şüphelinin yanından ayrılarak savcılığa şikâyette bulundu.
ŞÜPHELİ YALOVA'DA YAKALANDI
İddianameye göre, 15 Mart'ta Yalova'da yakalanan şüpheli Erkut O.'nun üzerinden bir kuru sıkı tabanca ile bu tabancaya ait bir şarjör ve 10 adet mermi ele geçirildi. Aynı gün tutuklanan şüpheli Erkut O. ise ifadesinde, müştekinin kendisinin evli olduğunu en başından bildiğini ve bunu bilerek kendisiyle birlikte yaşamayı kabul ettiğini, kısa süre sonra hamile kaldığını, maddi durumunun kötü olması nedeniyle 4 ay kadar Fatih'te eski bir iş hanının odasında kaldıklarını, burada zorla tutmadığını, kendi rızasıyla burada kaldığını ileri sürdü.
HAYAL ÜRÜNÜ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
Söz konusu şirketi, müştekinin rızasıyla üzerine aldıklarını, daha sonra şirket konusunda yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle müştekiyle tartıştıklarını, müştekinin bu tartışma sonrası kendisinin yanından ayrıldığını iddia etti. Şüpheli Erkut O. hakaret ve silahla tehdit iddialarının hayal ürünü olduğunu belirterek, suçlamaları reddetti.
SAVCILIK DAVA AÇTI
İddianamede, tüm dosya kapsamından, şüpheli Erkut O'nun atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı belirtilerek "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Silahla tehdit", "Hakaret" suçlarından 6 yıl 3 aydan 16 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheli Erkut O. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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