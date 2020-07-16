Olayda, arkadaşlarıyla Adıyaman'dan gelerek Fırat Nehri kenarında piknik yapan Miraç Olur (19) bir süre sonra serinlemek için nehre girdi. Akıntıya kapılan Olur, gözden kayboldu.

AA'nın haberine göre, durumun bildirilmesi üzerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekibi, nehirde arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından ekip, Olur'un cansız bedenine ulaştı. Olur'un cenazesi, otopsi için Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.