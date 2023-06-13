Samsun sele teslim oldu! Kayık ve botla gezdiler!

Meteoroloji'nin uyarısının ardından dün yurt genelinde şiddetli sağanak etkili oldu. Birçok kentimizi yine sel vurdu. İşte yurttan sel manzaraları...

SAMSUN'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

DHA'da yer alan habere göre Samsun'da sabaha karşı sağanak etkili oldu. Dereler taştı, yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Canik ilçesi Belediye Evleri Kavşağı'nda yollar, su ile kaplandı.

Bölgede sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak nedeniyle dereler taştı; bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler, su baskınlarına karşı çalışma başlattı.