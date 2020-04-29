Sahil güvenlik ekipleri, bindikleri TCSG-13 botuyla Karataş açıklarında şüphelendikleri bir tekneyi durdurdu.

AA'nın haberine göre, yapılan incelemede, teknenin çalıntı olduğu belirlendi. Ayrıca teknenin içinde battaniyeye sarılı çalıntı 1500 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan teknedeki C.Z. (29) emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.