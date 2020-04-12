12 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karaman'da koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık bir aydır 6 yaşındaki kızından ayrı kalan sağlık çalışanı annenin çocuğuyla buluşma anı izleyenleri duygulandırdı. Annesini bir ay sonra görüp, gözyaşlarına boğulan 6 yaşındaki Öykü Koçak, "evde kal" çağrısında bulundu.
Koranavirüs salgını nedeniyle yaklaşık bir aydır 6 yaşındaki kızından ayrı kalan sağlık çalışanı anne Özge Koçak'ın 6 yaşındaki kızı Öykü ile buluştuğu anlara ait video, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Videoda annesini çok özlediğini belirten küçük Öykü'nün, gözyaşları içinde "Biraz kız kıza vakit geçirelim" diyerek annesini bırakmak istememesi izleyenleri duygulandırmıştı.
Annesine kavuşma anına ait görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gören Öykü Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 gün boyunca anne ve babasıyla kalacağını, ardından ailesinin tekrar işe gideceğini anlattı. Vatandaşlara evde kal çağrısı yapan küçük Öykü, şunları söyledi:
'ANNE VE BABAMIZI ÖZLEYEBİLİRİZ AMA YİNE DE EVDE KALMALIYIZ'
"Sağlığımızı korumak için evde kalmalıyız. Herkes evde kalsın. Anne ve babamızı özleyebiliriz ama yine de evde kalmalıyız. Annemi birden karşımda görünce çok mutlu oldum, sevindim. Çünkü onu bir aydır görmüyordum, çok özlemiştim. Gözyaşlarımı tutamadım. Annemi görünce şoka girdim. Ona sarıldım, onu çok özlemiştim. Ağladığım kadar ağladım. Allah'a çok dua ederek koronavirüsten kurtulalım. Birbirimize yine de çok yaklaşmayalım."
'HASTALIK GETİRİRİZ DİYE GELMEK İSTEMİYORLAR'
Dede İbrahim Koçak ise Öykü'nün annesinin Karaman Devlet Hastanesi'nde, babasının ise huzurevinde çalıştığını belirtti. Bu nedenle Öykü'nün kendilerinde kaldığını dile getiren dede Koçak, "Öykü, uzun süre anne ve babasını göremediği için onları özlüyor. Anne ve babasına bunu söylediğimiz zaman onlar da çaresizlik içerisinde, 'hastalık getiririz' diye gelmek istemiyorlar. Öykü ile telefonda görüşüyorlar. Annesi Öykü'ye sürpriz yaptı. Öykü de sürpriz sırasında annesini karşısında görünce bir duygu yüklenmesi sebebiyle ağladı" diye konuştu.
'İNSANIMIZ ELİNDEN GELENİ YAPMASI LAZIM'
Vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunan İbrahim Koçak, "Allah memleketimizi, milletimizi başta olmak üzere tüm dünyayı şu salgından korusun. İnsanımız elinden geleni yapması lazım ve evde kalması lazım. Bu salgından kurtulmak için evde kalmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
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