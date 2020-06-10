İstanbul Arnavutköy'de korkunç bir olay meydana geldi. İlçede bir ağabey, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşini silahla vurarak yaraladı. Yaralı kardeşinin başında bekleyen şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, olayda yaralanan kardeş hastaneye kaldırılırken polis çalışma başlattı.