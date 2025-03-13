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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da oto tamircisi Volkan Salcıoğlu dükkanında öldürüldü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Maske takarak geldi! Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!

        İstanbul Fatih'te, oto tamircisi Volkan Salcıoğlu'na maskeli bir şüpheli 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Salcıoğlu ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:06 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:02
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        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
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        İstanbul'da olay, dün öğlen saatlerinde Fatih'teki Zeyrek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto tamircisi Volkan Salcıoğlu, dükkanında çalıştığı sırada maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        VÜCUDUNA 3 KURŞUN İSABET ETTİ

        DHA'daki habere göre saldırganın silahından çıkan 3 kurşun Salcıoğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Salcıoğlu kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Salcıoğlu'nu ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı. Salcıoğlu hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

        "KOMŞUMUZ SAKİN BİRİSİYDİ"

        Çevrede esnaflık yapan Ahmet Tükenmez, "Biz yan taraftaydık, silah sesi duyduk. Geldiğimizde saldırganın kaçtığını gördük. Yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdılar. Durumu pek iyi değildi. Kendisi esnaf, komşumuz oluyor. Sakin birisiydi" dedi.

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