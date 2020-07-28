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Son dakika haberi! Hint okyanusundaki cinayetin tüyler ürperten detayları çıktı!

Hint Okyanusu’nda, Türk bayraklı yük gemisinde, Kaptan Bora Ekşi’yi bıçaklayarak öldüren ve 8 mürettebatı da yaralayan Ergin Aktaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 135 yıla kadar hapis cezası talep etti. Adli Tıp Kurumu da, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verdi. İddianamede yer verilen cinayetin detayları da tüyler ürpertti. Buna göre, sanığın ilaç isteme bahanesiyle kaptanın kamarasına girdiği ve çığlık üzerine odaya koşan mürettebatın ise kaptanın, "Ergin yapma ne olur beni öldürme" sözlerini duyduğu kaydedildi

28.07.2020 - 13:15 | Güncelleme: ABONE OL
Hint Okyanusu cinayet
Serdar Kulaksız

İnce Karadeniz isimli Türk bayraklı gemi, Endonezya’dan aldığı yükü Ukrayna’ya götürecekti. Sanık Ergin Aktaş’ın 10 Kasım 2019 günü saygı duruşu esnasında disiplinsiz davranışta bulunması nedeniyle gemi kaptanı Bora Ekşi tarafından idari yaptırım uygulandı.

Gemi limandan yola çıktı. Hint okyanusu üzerindeyken, gemide yağcı olarak çalışan Ergin Aktaş, sorun çıkarmaya başladı. Sanık Ergin Aktaş, kaptan Bora Ekşi tarafından sakinleştirildi.

Kaptan Bora Ekşi

"HAYATIMDA İLK DEFA KAMARAMI KİTLEYECEĞİM"

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, yaşanan olaydan sonra kaptan Bora Ekşi, sanık Ergin Aktaş’ın gemideki durumu hakkında şirket yöneticisi ile sürekli iletişim halinde oldu. Şirketin personel müdürü ile yaptığı mesajlaşmada, sanığın davranışlarını anlatarak “Cidden tırstım şimdi hayatımda ilk defa gemide kamaramı kilitleyeceğim bu akşam” yazdı. Ergin Aktaş’ın ailesi ile görüşülmesini ve bilgi alınmasını talep etti.

"NİYE HASTALIĞIMI HABER VERDİNİZ?"

İddiaya göre cinayetin işlendiği gün şunlar yaşandı: Sanık Ergin Aktaş, ilk olarak köprü üstüne gitti. Kapıya sert bir şekilde vurarak kaptanların nerede olduğunu sordu. Burada görevli olan M. Y. kaptanların dinlendiklerini söyledi. Bunun üzerine sanık Ergin Aktaş, kaptan Bora Ekşi’nin kamarasına gitti. Kapıyı çaldı. Bora Ekşi kapıyı açınca “Bunu niye yaptınız? Niye hastalığımı ağabeyime haber verdiniz” dedi.

"KAMARADAN SON GELEN SES 'ERGİN YAPMA BENİ ÖLDÜRME"

Kaptan Bora Ekşi’de "Sen odana geç uyu bunları yarın konuşuruz" dedi. Bunun üzerine sanık Ergin Aktaş, ilaç isteme bahanesiyle kaptanın kamarasına girdi. Kapıyı içerden kilitledi. Geminin mutfağından daha önce aldığı ekmek bıçağını çıkararak kaptan Bora Ekşi’yi birçok kez bıçakladı. Yaşanan gürültü üzerine Bora Ekşi’nin kamarasına gelen mürettebat kapıyı açamadı. Kamaradan Bora Ekşi’nin “Ergin yapma ne olur beni öldürme” dediği duyuldu.

"BORA EKŞİ’Yİ ÖLDÜRDÜM" DEDİ DİĞER GÖREVLİLERE SALDIRDI

Diğer mürettebat kapıyı açmaya çalışırken sanık Ergin Aktaş, kapıyı açtı. “Bora Ekşi’yi öldürdüm” dedi. Diğer görevlilere de saldırdı. 8 mürettebatı yaralayan sanık Ergin Aktaş, daha sonra etkisiz hale getirildi. Sri Lanka’da tutuklandı. Sri Lanka talep üzerine sanık Ergin Aktaş’ı Türkiye’ye iade etti.

KAPTANI ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİ

Türkiye’de tutuklanan sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 10 Kasım 2019 günü saygı duruşu esnasında sanık Ergin Aktaş’ın disiplinsiz davranması nedeniyle kaptan Bora Ekşi’nin idari yaptırım uyguladığını belirtti. Savcılık, sanık Ergin Aktaş’ın o tarihten itibaren kaptan Bora Ekşi’yi öldürmeye karar verdiğini öne sürdü.

CİNAYET İÇİN PLAN YAPTI

İddianamede, sanığın bu kararını gerçekleştirmek için plan yaptığı, geminin Hint Okyanusu’nda bulunduğu bölgeye acil müdahale edilmesi gereken bir durumda yardım gelmeyeceğini, telefonlardan iletişim kuramayacağını gemi mürettebatından sorup araştırdığı anlatıldı.

KAPTANI ÖLDÜRDÜ, 8 KİŞİYİ YARALADI

İddianamede, ailesi ile iletişim kurulmasını bahane eden sanık Ergin Aktaş'ın kaptanın kamarasına ilaç isteme bahanesiyle gidip Bora Ekşi’yi defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlatıldı. Kamarayı açarak dışarı çıkan sanığın gemideki herkesi öldürmek istediğini bağırarak, mürettebattan 8 kişiyi de yaraladığı ve 3 personeli de ölümle tehdit ettiği de iddianamede yer aldı.

"AKIL SAĞLIĞI YERİNDE"

Sanık avukatının müvekkilinin akıl sağlığı konusundaki iddiaları üzerine Adli Tıp Kurumu rapor hazırladı. Raporda, Ergin Aktaş’ın ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 135 YIL HAPİS

Sanık Ergin Aktaş hakkında “Tasarlayarak kasten öldürme, 8 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs ve silahla tehdit” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 135 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanık Ergin Aktaş, Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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