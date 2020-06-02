Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde önceki gün bahçesinde çay toplarken yılan ısırması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Recep Ali Düzenli bugün son yolculuğuna uğurlandı. Öğretmen Recep Ali Düzenli’nin ölümü sonrası yakınları “Yılan sokmalarına karşı Trabzon’daki hastanelerde panzehir yoktu” iddiasında bulundu. Öte yandan ölümcül yılanın Artvin'de görüldüğü iddia edildi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Karadeniz İş Okulu'nda İzci Lideri ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 41 yaşındaki Recep Ali Düzenli'yi, 31 Mayıs günü baba ocağı Dernekpazarı ilçesi Gülen Mahallesi'nde kendisine ait çay bahçesinde çay toplarken yılan ısırdı. Öğretmen Recep Ali Düzenli, zaman kaybetmeden evine gitti. Yakınları tarafından hemen Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Düzenli'nin kalbi durdu. Yapılan müdahale sonucunda yeniden hayata döndürülen öğretmen Düzenli, ambulansla sevk edildiği Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde kurtarılamadı.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLDİ
Evli ve 4 çocuk babası öğretmen Recep Ali Düzenli için bugün öğle namazı sonrasında Gülen mahallesindeki evinin bulunduğu sokak üzerinde sosyal mesafe kuralına göre cenaze namazı kılındı. Yakınları, sevenleri ve mesai arkadaşlarının katıldığı cenaze namazının ardından Düzenli aynı yerde toprağa verildi.
'PANZEHİR TRABZON'DA YOKMUŞ'
Recep Ali Düzenli'nin ölümü ile ilgili açıklamalarda bulunan eniştesi Ahmet Kaya Düzenli, yaşananları şöyle anlattı: "Abisiyle çay topluyordu. Topladıkları çayları aşağıya doğru indirirken yılan ısırdı. Tabi çayların altını görememiş. Burada ilk defa böyle bir vaka oldu. Biz 2 yılan olduğunu düşünüyoruz çünkü iki ayağını da ısırmış. Hocamız aynı zamanda alerjik bir hastaydı. Bunu bildiği için önlem almıştı ilaçları vardı. Arı ısırdığında bile alerjisi oluyordu. Yılan ısırdığı gibi ağabeyi direk eve çıkartıyor. Orada ilacı veriliyor. Fazla zaman kaybetmediği halde 'galiba bana felç vuruyor' demiş. Hemen ambulansı arıyorlar.
GELENE KADAR HOCAMIZ HAYATINI KAYBETTİ
Of Devlet Hastanesi'ne getirildi oraya indiğinde gözlerinde kızarıklık oluşmaya başlamış. Ağabeyine nefes alamadığını söyleyerek elini salladığını söylediler. Hastaneye giderken kalbi durmuş. Of Devlet Hastanesi'nden KTÜ Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Bu gibi vakaların sonucunda en kısa 45 dakika içerisinde panzehiri verilmesi gerekiyormuş. Bu süreç uzadığı için panzehiri Ordu'da bulabilmişler. Oradan yola çıkan panzehir Giresun'dan alındı ama gelene kadar hocamız hayatını kaybetti. Bu yılan sokmalarından sonra artık çevre hastanelerimizde bu tür vakalar için ne bulundurulması gerekiyorsa temin etmek gerekir."
İL SAĞLIK: PANZEHİR ORDU'DA TUTULUYOR
İHA muhabirinin Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bu tür akrep, yılan ve benzeri ısırma ve sokma vakaları için bakanlık planlaması nedeniyle panzehirlerin Ordu ilinde tutulduğu, buradan ilgili bölge illerine sevk ediliyor. Hastanın KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne Of'tan getirildiği andan itibaren 2 saat içinde panzehirin Ordu'dan Trabzon'a getirildiği ancak hastanın kalbinin durması nedeniyle kullanılamadığı bildirildi.
ÖLÜMCÜL YILAN TRABZON'DAN SONRA ARTVİN'DE GÖRÜLDÜ
Öte yandan, öğretmen Recep Ali Düzenli'nin ölümüyle yörede ilk görüldüğü belirtilen yılan şimdi de Artvin'de ortaya çıktı. Ardanuç ilçesi Cevizli köyünde 3 metrelik yılan ormanlık alanda görüntülendi. Köyün ormanlık arazisinde sürüsünü otlatan Mutlu Demirci, bir anda ortaya çıkan dev yılanı görünce tedirgin olduğunu söyledi. Bu bölge daha önce bu kadar büyük yılan görmediğini ifade eden Demirci, "İlk gördüğümde çok korktum daha sonra uzaklaşmaya başlayınca video çekmeye karar verdim. Kısa süre videoya aldım daha sonra süzülüp gitti" dedi.
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