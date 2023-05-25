Meteoroloji'den 1 bölge, 7 kent için kritik uyarı!

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan verilere göre, doğu bölgelerde devam eden gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri, Malatya'nın kuzey ve doğusu ile Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

AA'da yer alan habere göre sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MARDİN'DE TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU

Mardin'de de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte öğle saatlerinde başlayan, merkez Artuklu ile Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme oldu.