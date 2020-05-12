Malatya'da koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı önlemler sürüyor. Bu kapsamda, Arguvan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Arguvan İlçesi Göçeruşağı Mahallesi, koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya Valiliğinden yapılan açıklama, "Arguvan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Arguvan İlçesi Göçeruşağı Mahallesinde Koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır." denildi.

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