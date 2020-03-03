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Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya, İdlib'de Türkiye ile direkt çatışma riskini en aza indirgemeyi umuyor. İki ülkenin orduları sürekli iletişim halinde" denildi.

Açıklamada ayrıca Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katılımıyla yapılacak bir üçlü zirvenin tartışıldığı belirtildi.

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