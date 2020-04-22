22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgınında Türkiye'deki ölümlerin açıklanandan daha fazla olduğu iddiası en son ABD'de New York Times gazetesi tarafından dile getirildi. Gazete, iddiasına dayanak olarak geçen yıl ile bu yılın aynı dönemlerindeki ölüm oranlarındaki farkı gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorusu üzerine konuya açıklık getirdi.
Bakan Koca, il dışında vefat edenlerin, bulaşıcı hastalık olan ölüm raporu olanların il dışına defnedilmemesi kararının alındığını hatırlatarak şunları kaydetti:
"Daha önce vefat edenler kendi memleketlerinde bu defni yaparken bu tarihlerden sonra buna izin verilmedi. Dolayısıyla İstanbul'da vefat eden herkes İstanbul'da defnedildi. Yer yer bazı mezarlıklarda kalabalıklar olmuş olabilir. Burada bakılması gereken Türkiye'de toplam ölüm oranlarının ne olduğu. 2009 yılında toplam Türkiye'de ölüm sayısı 152 bin 289. Son 5 yıl içinde yıllık ölümde artış oranı ise 2,89. 2019'da 152 bin 289 olan sayıyı baz aldığımızda 2020'de bu ortalama artış oranıyla baktığımızda 156 bin 684 beklenen ölüm. 1 Ocak - 20 Nisan arasını söylüyorum. 1 Ocak - 20 Nisan hem 2019 hem 2020 için söylüyorum. Beklenen 156 bin 684. Gerçekleşen ölüm 153 bin 766. Nerede artış?"
"KORONAYA BAĞLANAMAZ"
İstanbul'daki ölüm oranlarına 16 Nisan'da dikkat çeken Habertürk yazarı Fatih Altaylı, farkla ilgili hekimlerin “Hiç kuşkusuz ki, bunun içinde bir bölüm teşhis konulmamış corona hastaları vardır. Ancak tamamını ona bağlamak ciddiyetle bağdaşmaz. Burada daha çok acillere bakmak lazım. Acillere başvuruda çok büyük bir düşüş var. Corona korkusu nedeniyle acillere gelmeyen çok hasta var“ yorumunu aktarmıştı.
DİĞER ÜLKELERİ DE VERDİ
New York Times'in taraflı haberini dünkü yazısında eleştiren Altaylı, bugünkü yazısında da aynı gazetenin diğer ülkelerdeki farkları da göstermek durumunda kaldığını aktardı: "İspanya’da 7 bin 300, İngiltere ve Galler’de 6 bin 300, New York’ta 4 bin, Fransa’da 2500, İstanbul’da ise bin 100 kadar sebepsiz ortalamanın üzerinde ölüm var."
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