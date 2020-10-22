AA

Tuzcu'nun Akşehir'deki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Konya'da tedavisinin devam ettiğini belirten Aladağ, "Henüz 29 yaşında olup, 3 yıldır bu mesleği icra eden kardeşimiz, maalesef bir gözünü kaybetmiştir. Genel sağlık durumu iyi olmakla birlikte tedavisine Konya'da devam edilecektir." diye konuştu.

AA'nın haberine göre Aladağ, süreç boyunca kendilerini yalnız bırakmayan başta Akşehir'deki avukatlar ve vatandaşlar olmak üzere, arayarak geçmiş olsun dileklerini ve desteğini ifade eden Adalet Bakanına, Konya Cumhuriyet Başsavcısına, Emniyet Müdürlüğüne, Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığına ve süreci yürüten emniyet mensuplarına teşekkür etti.-

Aladağ, avukatların bir "vekil" olduğunu, kurdukları ilişkinin, vekil-müvekkil ilişkisi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bizler davanın tarafı değiliz. Bu nedenle bizi davayla özdeşleştirmeye çalışan bu ve benzeri zihniyeti bir kez daha tanımadığımızı ve aksine kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Şiddetle bir sorun asla çözülememiştir ve çözülemeyecektir. Şiddet aksine, var olan sorunları ve uyuşmazlıkları derinleştirir, kanayan yara bırakır.

Yemin metnimizde ifade edildiği üzere; hukuka, ahlaka, meslek onuruna ve kurallarına saygımızdan dolayıdır ki fail ya da failler yargı önünde hesap verirken, evet yine onun savunmasını bir meslektaş üstlenecektir. Bunun unutulmamasını istirham ve rica ediyorum. Bizler fail ya da faillerin, bağımsız yargı önünde hesap verirken, yargılanırken, mevzuatın çizdiği sınırlar ölçüsünde, Türk Ceza Kanunu'nun belirlediği alt ve üst sınır ölçüsünde en ağır cezayı alması için orada olacağımızı, süreci takip edeceğimizin bir kez daha bilinmesini istiyoruz."

NE OLMUŞTU?

Avukat Asilcan Tuzcu (29),15 Ekim'de, Altunkalem Mahallesi Şehit Turgut Makascı Caddesi'nde, evinin bulunduğu apartmandaki asansöre bindiği sırada gözünden ve boynundan bıçaklanmıştı. Sağlık ekiplerince önce Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Tuzcu, ileri tetkik ve tedavisi için Konya'ya sevk edilmişti. Gözaltına alınan şüpheli F.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.