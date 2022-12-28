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Kayıp 2 kişi aranıyordu! Çifte infaz!

Yozgat'ta, tüyler ürperten bir olay yaşandı. Hayvan alım satım işi yapan, 3 gün önce yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 43 yaşındaki Ömer Yüksel ile 48 yaşındaki Hayrullah Çetin, kamyonette av tüfeği ile vurularak öldürülmüş bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

Giriş: 28.12.2022 - 14:23 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Yozgat'ta kayıp 2 kişi aranıyordu! Çifte infaz!
Kayıp 2 kişi aranıyordu! Çifte infaz!
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DHA

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde büyükbaş alım satım işi yapan Ömer Yüksel (43) ve Hayrullah Çetin (48), 3 gün önce Şefaatli ilçesindeki köylerden hayvan alımı yapmak üzere yola çıktıktan sonra kayboldu.

YAKINLARI KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Hayrullah &Ccedil;etin 48 yaşındaydı.
Hayrullah Çetin 48 yaşındaydı.

DHA'da yer alan habere göre yakınları, cep telefonlarına ulaşılamayan Yüksel ve Çetin için polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞLER

&Ouml;mer Y&uuml;ksel 43 yaşındaydı.
Ömer Yüksel 43 yaşındaydı.

Bugün Yozgat merkeze bağlı Lök köyü Şabanyazısı mevkiinde park halinde bulunan kamyonette Yüksel ve Çetin, av tüfeği ile vurularak öldürülmüş bulundu.

KAMYONETTE İNCELEME YAPILDI

Lök ve İncirli köyleri arasındaki tali yolun kenarında bulunan Yüksel ve Çetin'e ait kamyonette inceleme yapıldı.

CENAZELER ADLİ TIPA GÖTÜRÜLDÜ

Kamyonetin çevresinde de araştırma yapıldı. Ömer Yüksel ile Hayrullah Çetin´in cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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