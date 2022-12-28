Yozgat'ta, tüyler ürperten bir olay yaşandı. Hayvan alım satım işi yapan, 3 gün önce yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 43 yaşındaki Ömer Yüksel ile 48 yaşındaki Hayrullah Çetin, kamyonette av tüfeği ile vurularak öldürülmüş bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor
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Son dakika haberler: Yozgat'ta kayıp 2 kişi aranıyordu! Çifte infaz!/son-dakika-haberler-kayip-2-kisi-araniyordu-cifte-infaz-yozgat-haberleri-3551349
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