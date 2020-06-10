DHA

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, TIR'ın yolcu midibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada, midibüsteki bir yolcu öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Beypazarı Alpaslan Türkeş Bulvarı Hamzalar kavşağında meydana geldi. Beypazarı'ndan Ankara'ya giden A.D. yönetimindeki yolcu midibüsüne kavşakta, O.E. yönetimindeki TIR çarptı. Kazada 2 sürücü ile birlikte, midibüste bulunan S.E. ile ismi öğrenilemeyen 2 yolcu yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yaralılardan S.E., yolda hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralı ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.