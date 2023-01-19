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Kadın cinayeti bitmiyor! Ayşenur'un boğazını kesti!

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 33 yaşındaki Rıdvan Kurt, dini nikahla birlikte yaşadığı 30 yaşındaki Ayşenur Akkurt'u, boğazını bıçakla keserek öldürüp, intihara kalkıştı. Bileklerini kesen Kurt, hastanede tedaviye alındı

Giriş: 19.01.2023 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Kadın cinayeti bitmiyor! Ayşenur'un boğazını kesti! - Tekirdağ haberleri
DHA

Tekirdağ Şarköy'de, işçi olan Rıdvan Kurt (33) ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ayşenur Akkurt'tan (30) haber alamayan yakınları, gece polise başvurdu.

BOĞAZINDAN BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre çiftin Camikebir Mahallesi Karayel Sokak'ta oturduğu eve giden polis ekipleri, merdivenle pencereden içeri girdi. Polis ekipleri, Ayşenur Akkurt'u boğazından bıçaklanmış halde yatakta, Rıdvan Kurt'u ise sol el bileği ile vücudunda kesiklerle yerde yatarken buldu.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Çağırılan ambulansla iki yaralı Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşenur Akkurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ZANLININ 9 SUÇTAN SABIKASI VAR

Rıdvan Kurt ise müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 9 ayrı suç kaydı bulunan Kurt'un, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis, Rıdvan Kurt'un, Ayşenur Akkurt'u, boğazından bıçakladıktan sonra bilek ve vücudunu keserek intihara teşebbüs ettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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