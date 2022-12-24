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Kaçak kanser ilacı operasyonu! Piyasa değeri 2.7 milyon TL!

İstanbul'da düzenlenen operasyonda kaçak olarak Türkiye'ye sokulan, 4 bin 384 adet kanser, şeker, mide hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar ile botoks malzemesi ele geçirildi. İlaçların piyasa değerinin 2.7 milyon lira olduğu öğrenilirken 6 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 24.12.2022 - 10:09 | Güncelleme: ABONE OL
Kaçak kanser ilacı operasyonu! Piyasa değeri 2.7 milyon TL! - Haberler
Kaçak kanser ilacı operasyonu! Piyasa değeri 2.7 milyon TL!
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DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kasım-Aralık ayları içerisinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye ilaç sokan şebekeye operasyon düzenledi.

5 FARKLI ADRESE OPERASYON

DHA'da yer alan habere göre Fatih, Pendik, Eyüp, Kadıköy ve Avcılar 5 farklı adres, depo ve işyerine yapılan operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

PİYASA DEĞERİ 2.7 MİLYON LİRA

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 700 bin lira olduğu belirtilen 4384 adet kanser, şeker, mide hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar ile botoks malzemesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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