İHA

Olay, 15 Nisan gecesi meydana geldi. İddiaya göre Rıdvan Önder (30) ile Ergün Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardında Ergün Ö., Rıdvan Önder'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İHA'nın haberine göre, durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Önder, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Rıdvan Önder'i bıçakla yaralayarak kaçan Ergün Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

ALACAK VERECEK MESELESİ ÇIKTI

Emniyette sorguya alınan Ergün Ö., polise verdiği ilk ifadede alacak verecek meselesinden dolayı Rıdvan Önder ile tartıştıklarını ve bu yüzden kendisini bıçakladığını itiraf etti. Cinayet zanlısı Ergün Ö., sevk edildiği adliyede sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.