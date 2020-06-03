AA

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl 10 Şubat'ta atılan yeni Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) yapımı sürüyor. İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu imzasını taşıyan merkezin inşaatında çalışmalar, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun yürütülüyor.

AA'nın haberine göre, 5 bloktan oluşacak Atatürk Kültür Merkezinin yapımında kaba inşaat tamamlandı. Kültür kompleksi olarak planlanan merkezin dış kaplama işçiliği ise devam ediyor.

AKM binası tamamlandığında içerisinde 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde, 4 bodrum, zemin ve 9 kattan oluşan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 16 bin 228 metrekare büyüklüğünde, 4 bodrum, zemin ve 5 kattan oluşan 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alacak.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yaptığı açıklamada, Atatürk Kültür Merkezinin "Beyoğlu kültür yolu"nun ana merkezlerinden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yeni AKM tamamlandığında dünyanın ve Avrupa'nın sayılı kültür merkezlerinden biri olacak. Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı. İnşaat çalışmaları koronavirüs önlemleriyle devam ediyor. Pandemi döneminde kısmen bir yavaşlama oldu. Bölgemizde böyle bir merkezin yapılması bizi de heyecanlandırıyor. Bölgemizde bulunduğu için buranın inşaatını yakından takip ediyoruz."