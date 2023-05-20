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İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! Kafede kurşun yağmuru!

İstanbul’da bir kafeteryada kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı. Şişli'de, iki arkadaş kendisini döven kişilerin bulunduğu kafeteryayı bastı. Silahlı kavga, saniye saniye görüntülendi. 2 kişinin yaralandığı olayda 2 kişi gözaltına alındı

Giriş: 20.05.2023 - 14:04 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! Kafede kurşun yağmuru! - Güncel Haberler
İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! Kafede kurşun yağmuru!
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İstanbul'da dehşet görüntülerinin yaşandığı olay, iki gün önce, Şişli Bomonti’de saat 23.00 sıralarında bir kafeteryada meydana geldi.

SİLAHLA 2 KİŞİ YARALANDI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bir hafta önce darp edilen bir kişi, kendisini döven kişilerin bulunduğu kafeteryayı arkadaşlarıyla bastı. Kafedeki kişilerin, silahla karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada, iki kişi ağır şekilde yaralandı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kafeteryada yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Dehşet saçan görüntülerde, iki arkadaş kafede otururken, içeriye gelen 6 kişinin tekmeli yumruklu saldırısına uğruyor. Ardından çekilen silahlarla ateş edilmeye başlanıyor. Müşterilerin adeta kaçacak delik aradığı o görüntülerin ardından polis harekete geçti.

2 AĞIR YARALI, 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Silahlı kavgada A.B. (36) ve A.C.'nin (33) ağır yaralandığı öğrenildi. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli T.M. ile G.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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