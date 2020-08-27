Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Maske takma zorunluluğu kapsamında İstanbul'da 22 Haziran-26 Ağustos tarihleri arasında, 1 milyon 189 bin 93 denetim yapıldı. 15 bin 621 kişi hakkında işlem uygulandı." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirdikleri, maske, mesafe, temizlik denetimlerinin devam ettiğini belirtti.

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