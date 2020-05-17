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Antalya'da meteorolojik verilerin kayıt altına alındığı 1929'dan bu yana ilk defa mayıs ayında hava sıcaklığı 38.8 derece ölçüldü. 91 yıllık rekor olarak belirtilen bu sıcak, 44 dakika sonra 40.2 olarak ölçüldü

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi Şube Müdürü Murat Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte hava tahminlerinin 91 yıl önce kayıt altına alınmaya başlandığını söyledi.

Mayıs ayında en yüksek hava sıcaklık değerinin 26 Mayıs 1945'te 38,7 derece ölçüldüğünü belirten Güler, "Saat 11.19 itibarıyla hava sıcaklığı 38.8'e ulaştı. Kentte 91 yıllık rekor kırıldı. Sıcaklığın bir kaç saat içerisinde 40 dereceye ulaşmasını hatta aşmasını bekliyoruz" dedi. Güler, sıcak hava nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Murat Güler'in bu açıklamasından 35 dakika sonra hava sıcaklığı 39.2, 44 dakika sonra ise 40.2 olarak ölçüldü.

Öte yandan sıcak hava nedeniyle kentin üzerine nem bulutu çöktü. Nem bulutu nedeniyle uzaklardaki bina ve kenti çevreleyen dağlar görünmedi.

ANTALYA'DA SICAKLIK EN YÜKSEK 42.7'YE YÜKSELDİ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi Şube Müdürü Murat Güler, AA muhabirine, sıcak havanın kentte etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Hava tahminlerinin 91 yıl önce kayıt altına alınmaya başlandığını ve mayıs ayındaki en yüksek hava sıcaklık değerinin 26 Mayıs 1945'te yaşandığını ifade eden Güler, "O tarihte 38,7 derece ölçülmüş. Rekoru bugün saat 11.19 itibarıyla 38,8 derece ile kırmıştık. O dakikadan itibaren sıcaklık düzenli bir şekilde arttı. Hava sıcaklığı en yüksek 42,7 dereceye ulaştı" dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle az sayıda kişinin dışarı çıktığı kentte, yüksek sıcaklığın da etkisiyle cadde ve sokaklar tamamen boşaldı. Sokağa çıkma kısıtlamalarına 6 saatlik ara verilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, aşırı sıcak nedeniyle gölgelik alanları ve parkları tercih etti. Süs havuzları önünde oturarak serinlemeye çalışanlar dikkati çekti.

ŞANLIURFA SİVEREK'TE 47 DERECEYE ULAŞTI

Yurt genelinde etkisini göstermeye başlayan aşırı sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mayıs ayında rekor kırdı. Birkaç gün önce 30 derecelerde seyreden termometreler, 47'yi gösterdi.

Korona virüs nedeniyle boşalmayan sokak ve caddeler, sıcaklık nedeniyle boşaldı. Aşırı sıcaklar nedeniyle sokak hayvanları parklardaki ağaç gölgeliklerinde serinlemeye çalışırken, duyarlı bazı esnafın ise sokak hayvanlarının susuz kalmaması için iş yerlerinin önüne su dolu kaplar koydukları gözlendi.

BURSA'DA 75 YILIN SICAKLIK REKORU

Bursa'da, son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru 38 derece ile kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre mayıs ayı en yüksek sıcaklığı 26 Mayıs 1945 tarihinde 37 derece ölçülmüştü.

Türkiye'de perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili oluyor. Buna bağlı olarak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde seyrediyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte cumartesi günü en yüksek sıcaklık 35 derece ölçülürken, bugün ise öğle saatlerinde en yüksek sıcaklık 38 derece olarak ölçüldü.

Meteorolojinin kayıt tutmaya başladığı 1929 yılından itibaren kentte mayıs ayı sıcaklık rekoru 26 Mayıs 1945 tarihinde 37 derece ile kırılmıştı. Bugün ise termometreler saat 13.30'da 38 dereceyi gösterdi. Kentte nem oranının ise yüzde 51 olduğu kaydedildi.

MARMARİS'TE 80'Lİ YILLARDAN BU YANA REKOR SICAKLIK

Muğla'nın gözde turizm merkezi Marmaris'te, meteorolojik verilerin kayıt altına alındığı tarihten bu yana mayısta 40,1 dereceyle en yüksek sıcaklık ölçüldü.

Akdeniz ve Ege'de mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı, Muğla'nın ünlü turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de yaşamı olumsuz etkiledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle az sayıda kişinin dışarı çıktığı bölgede, yüksek sıcaklığın da etkisiyle cadde ve sokaklar tamamen boşaldı.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgi göre, ilçede meteorolojik verilerin kayıt altına alındığı 1980'li yıllardan bu yana, ilk kez mayısta hava sıcaklığı 40.1 derece kaydedildi. Deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü ilçede, denize girme yasağı devam ettiğinden vatandaşlar evleri ve iş yerlerinde serinlemeye çalıştı.

İlçede gün boyu güneş altında kalan termometrelerin 47 dereceyi göstermesi dikkati çekti. Öte yandan, Fethiye-Antalya kara yolunda asfaltın sıcak havadan erimesi nedeniyle, sürücüler kontrollü seyretti. Fethiye ilçesinde denize girme yasağının sürdüğü ünlü Ölüdeniz Plajı da alışılmışın dışında sıcak havada sessizliğe büründü.

Seydikemer ilçesinde ise hava sıcaklığı 42.7 derece kaydedildi. Hava sıcaklığının 39, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Bodrum'da, vatandaşların evde kalmayı tercih etmesiyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

46 DERECEYE ULAŞAN ADANA'DA DA 91 YILIN REKORU

Adana'da bugün hava sıcaklığı 46 dereceye ulaşarak 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değeri oldu.

Adana'da Meteoroloji verilerine göre 1929-2020 arasında Mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık bugüne kadar 41.3 derece olarak ölçüldü. Ancak bugün hava sıcaklığının gölgede 4 derece ölçülmesi üzerine 91 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Hava sıcaklığını güneşe direk maruz kalan termometreler ise 46 derece gösterdi.

Evlerinde sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için havuzlar kapalı olunca sulama kanallarına akın etti. Adana'da hava tarihi sıcaklara ulaşınca vatandaşlar da sokakları boş bıraktı. Sadece sulama kanallarına giden vatandaşlar havanın aşırı sıcak olduğunu evlerde bunaldıklarını söylerken, bir vatandaş aşırı sıcak nedeniyle güneşe ateş ettiğini söyledi. Bir vatandaş ise çocuğuyla birlikte sulama kanalında serinlerken küçük çocuk havanın çok sıcak olduğunu söyledi. Vatandaş çocuğuna koruyucu yelek giydirmeyi de ihmal etmedi. Sıcaktan sadece insanlar değil hayvanlar da çok etkilendi. Bazı hayvanlar parklarda gölgede yatıp güneşe çıkmadı. Güvercinlerin ise parktaki süs havuzlarına girip burada hem su içerek hem de suya girerek serinlediği görüldü. Bazı vatandaşlar da sıcakta çalışmak zorunda kaldı. Bunlardan biri de temizlik görevlileriydi. Adana da tarihi sıcaklıkların Perşembe gününe kadar devam edeceği o günden sonra ise 8 derece birden düşeceği öğrenildi.

EGE'DE DE SICAKLIK 40'LARI GÖRDÜ

Merkez ilçelerde termometrelerin 40 dereceleri gösterdiği İzmir'de maske takan ve sosyal mesafeye büyük ölçüde riayet eden 65 yaş üstü vatandaşlar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Bostanlı, Karşıyaka ve Bayraklı sahil kesiminde kısa yürüyüşler yaptı, parklar ve gölgelik alanlarda oturdu.

Denizli'de hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı. Aydın'da hava sıcaklıklarının 41 dereceye ulaşmasından dolayı az sayıda 65 yaş ve üstünün sokağa çıktığı görüldü. Dışarıda olanlar ise gölgelik alanlarda kısa süreli vakit geçirdi. Manisa'da da hava sıcaklığının 39 dereceyi bulması nedeniyle dışarıya çıkan vatandaşların sayısının geçen haftaya göre azaldığı görüldü.