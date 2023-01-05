İki kızını toprağa verdi! Çok büyük acı!

DHA'da yer alan habere göre kazada, otomobilde bulunan Kamber Çeşmecik ile diğer aracın sürücüsü yaralandı. 7 aylık hamile olan Elmas Çeşmecik (27) ile kız kardeşi Miraç Kasal ise yaşamını yitirdi.

Aynı mağazada çalışan kız kardeşlerin, yılbaşı konserinden döndüğü, Elmas Çesmecik'in 1 yıl önce evlendiği ve 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.