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İki kızını toprağa verdi! Çok büyük acı!

Avusturya'da, trafik kazasında hayatını kaybeden 7 aylık hamile olan 27 yaşındaki Elmas Çeşmecik ve kardeşi 24 yaşındaki Miraç Kasal, memleketleri Aksaray'da toprağa verildi. Aynı mağazada çalışan kız kardeşlerin, yılbaşı konserinden döndüğü, Elmas Çesmecik'in 1 yıl önce evlendiği öğrenildi

Giriş: 05.01.2023 - 15:48 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Aksaray'da iki kızını toprağa verdi! Büyük acı: Abla kardeş hayatını kaybetti
DHA

Avusturya'nın Tirol eyaleti yakınlarında, 1 Ocak'ta, yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Miraç Kasal (24) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

ABLA KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre kazada, otomobilde bulunan Kamber Çeşmecik ile diğer aracın sürücüsü yaralandı. 7 aylık hamile olan Elmas Çeşmecik (27) ile kız kardeşi Miraç Kasal ise yaşamını yitirdi.

CENAZELER AKSARAY'A GETİRİLDİ

Kız kardeşlerin cenazeleri, işlemlerin ardından yakınları tarafından alınıp, memleketleri Aksaray'a getirildi.

ACILI BABA KIZLARININ TABUTUNA SARILDI

Somuncu Baba Külliyesi'ndeki cenazede baba Yaşar Kasal, kızlarının tabutlarına sarılıp, gözyaşı döktü.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Elmas Çeşmecik ile Miraç Kasal'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından Ervah Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

7 AYLIK HAMİLEYDİ

Mira&ccedil; Kasal (solda) ve Elmas &Ccedil;eşmecik (sağda).
Miraç Kasal (solda) ve Elmas Çeşmecik (sağda).

Aynı mağazada çalışan kız kardeşlerin, yılbaşı konserinden döndüğü, Elmas Çesmecik'in 1 yıl önce evlendiği ve 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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