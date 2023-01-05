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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberleri: Aksaray'da iki kızını toprağa verdi! Büyük acı: Abla kardeş hayatını kaybetti
İki kızını toprağa verdi! Çok büyük acı!
Avusturya'da, trafik kazasında hayatını kaybeden 7 aylık hamile olan 27 yaşındaki Elmas Çeşmecik ve kardeşi 24 yaşındaki Miraç Kasal, memleketleri Aksaray'da toprağa verildi. Aynı mağazada çalışan kız kardeşlerin, yılbaşı konserinden döndüğü, Elmas Çesmecik'in 1 yıl önce evlendiği öğrenildi
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Son dakika haberleri: Aksaray'da iki kızını toprağa verdi! Büyük acı: Abla kardeş hayatını kaybetti/son-dakika-haberler-iki-kizini-topraga-verdi-cok-buyuk-aci-aksaray-haberleri-3553611
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