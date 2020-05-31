İHA

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Çıkan kavga esnasında silahla vurulan 36 yaşındaki Cengiz Tenkoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, E.T. ise yaralandı.

Hayatını kaybeden Cengiz Tenkoğlu

İHA'nın haberine göre, yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince, kavgaya karışan baba İ.K. ve oğlu Ş.K. gözaltına alındı. Konuyla alakalı inceleme başlatıldı.