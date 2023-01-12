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İstanbul Heybeliada’da bulunan Sanatoryum, Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği üzerine 1924 yılında salgın hastalıklarla mücadele için kuruldu.

81 YIL HASTALARA HİZMET VERDİ Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi olan sanatoryum, 81 yıl boyunca hastalara hizmet verdi. Zamanın ruhuna dayanamayan bina maddi sıkıntılar da eklenince 2005 yılında kapatıldı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA DEVREDİLDİ Kapatılan binanın da içerisinde bulunduğu 224 dönümlük arazi, İslami Eğitim Merkezi oluşturulması amacıyla 2018 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edildi.

18 YILDIR ATIL HALDEYDİ 18 yıldır atıl halde olan hastane binasının Sağlık Bakanlığı yerine Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesi tepkilere yol açtı.

KARARIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI İstanbul Tabip Odası, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Barosu ve Türk Toraks Derneği kararın kamu yararına aykırı olduğunu belirterek iptali için dava açtı.

TAHSİS KARARI İPTAL EDİLDİ İstanbul 14’üncü İdare Mahkemesi tahsisin iptaline karar verdi. İstinafa taşınan davada üst mahkeme 27 Aralık’ta son kararını verdi. İptal kararı temyiz yolu kapalı olmak üzere kesinleştirildi.

HANGİ AMAÇLA KULLANILACAK? Karara ilişkin Habertürk TV Muhabiri Gizem Türemen’in sorularını yanıtlayan TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, "Bu yapı kültür varlığı olarak tescilli, Bakanlık ve Koruma Kurulu tarafından tescil altında. Mimarisi pandemi hastanesi olarak hazırlandı, projelendirildi ve kuruldu. Fiziksel koşulları bulaşıcı hastalıklarda tedavi için son derece uygun. Adada sağlık hizmeti alımıyla ilgili ciddi bir sıkıntı var. Biz oranın bir sağlık kurumu olarak Adalıların ve ihtiyacı olan insanların kullanımına sunulmasını istiyoruz" dedi.

HASTANE OLARAK RESTORASYONU İSTENİYOR 18 yıl önce kaderine terk edilen Sanatoryum için ada sakinleri de tepkili. Atıl haldeki binanın yeniden ayağa kaldırılmasını talep eden adalılar, “Binayı yıkık dökük gördükçe içimiz acıyor, burada bir hastaneye ihtiyaç var, talebimiz buranın yeniden pandemi hastanesi olarak açılması” diye konuştu.