Hemşireyi yumrukladı! Savunması "Pes" dedirtti!

DHA

Elazığ'da, Fethi Sekin Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği'ne 22 Aralık'ta 1 yaşındaki oğlu Y.A.´yı yüksek ateş ve nöbet şikayetiyle getiren N.A., geç ve yavaş müdahale edildiği iddiasıyla hemşire Seyhan Bakır´a (44) küfür ve hakaret edip, tehdit etti.

YUMRUK ATTI YERE DÜŞÜRDÜ DHA'da yer alan habere göre N.A., daha sonra Bakır´a yumruk attı. Yere düşen Bakır, N.A.´dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan N.A. ise ifadesinde "Yanlışlıkla vurdum" dedi. N.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"ÇOCUĞA OKSİJEN VERİYORDUM" Yaşadıklarını anlatan hemşire Seyhan Bakır, çocuğa müdahale ettiği sırada N.A.´nın hakaretlerine karşılık vermediğini belirterek, "Müşahede altında 1 yaşlarında çocuk havale geçirdi. Bilinci kapalı, solunumu rahatlasın, diye oksijen veriyordum. Arkadaşım ilaç getirmeye gitmişti. Diğer arkadaşım da hastanın bilgisini vermek için doktoru arıyordu.

"KARŞILIK VERMEDİK, TARTIŞMADIK" Bu sırada hastanın yakını geç ve yavaş müdahale yapıyorsunuz gerekçesiyle ağza alınmayacak hakaretler etmeye başladı. Biz hiç karşılık vermedik, tartışmadık.

"SOL YANAĞIMA VE KULAĞIMA VURDU" Hasta için koşuşturuyoruz. Hastaya müdahale etmeye devam ettik. Ben hastanın başındayken, adam yumrukla sol yanağıma ve kulağıma gelecek şekilde vurdu.

"BAŞIM DÖNDÜ SERSEMLEDİM" Neye uğradığımı şaşırdım. Başım dönmeye başladı, sersemledim. Hemen 'Güvenlik' diye bağırdım. Arkadaşlarım koştu geldi. 'Beyaz kod' verdik. Polis ve güvenlik ekipleri geldi, ifademizi aldılar. "5 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU VERDİLER" Doktor tomografi çekti, muayene etti. Darp raporu aldım ve 5 gün iş göremez raporu verdiler. Hep görüyorduk, duyuyorduk, başımıza geldi. Genelde bu tarz olaylar çok fazla olduğu için sözlere takılmıyoruz. Hasta psikolojisi, deyip işimizi yapıyoruz ama bu şahıs ağza alınmayacak hakaretler etti" dedi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş