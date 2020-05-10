DHA

Şiddetli rüzgar, ağaçlara da zarar verdi. Fırtına nedeniyle büyük zarar gördüklerini belirten işletmeci Kamuran Çallı, birçok meyve ağacının devrildiğini söyledi.

DHA'nın haberine göre Çallı, "Dün akşam etkili olan fırtınadan dolayı tesisimizin çatıları uçarken bir çok meyve ağacımız da elektrik direkleri ile beraber devrildi. Mağduruz devlet yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.