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Gaspçıları kovalarken Zuhal'i kazaen vuran polis tutuklandı!

İstanbul Beyoğlu'nda, çalıntı ve plakasız motosikletlerle polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin engellenmesi için açılan ateşte yaralanan 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli polisten A.D. tutuklandı

Giriş: 13.12.2022 - 08:44 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Gaspçıları kovalarken Zuhal'i kazaen vuran polis tutuklandı! - Öne çıkan gündem haberleri
Gaspçıları kovalarken Zuhal'i kazaen vuran polis tutuklandı!
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AA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, önceki gün saat 20.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi'nde 7 ayrı "silahlı gasp" suçu nedeniyle takip edilen 2 şüpheliye, kullandıkları çalıntı ve plakasız motosikletlerle kaçmaya çalışırken engel olmak amacıyla güvenlik görevlileri tarafından silahla ateş edildiği belirtilmişti.

KAZAEN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLDİRİLDİ

AA'da yer alan habere göre o esnada yaya olarak olay mahallinde bulunan vatandaşın güvenlik görevlilerince silahla açılan ateş sonucu kazaen yaralandığı bildirilen açıklamada, "Yaralı vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanılmıştı.

İKİ POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINMIŞTI

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, kimlikleri tespit edilen B.P. (19) ve S.Ç. (27) isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedilmişti. Açıklamada, olaya karışan 2 polis memurunun Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındığı belirtilmişti.

"TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA"

Olaya ilişkin gözaltına alınan iki polis, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturma savcılığına çıkarılan H.B, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, A.D. ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan hakimliğe sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında şüpheli polislerin, haklarında yağma suçundan yakalama kararı bulunan 2 şüpheliyi kovaladıkları sırada ateş açtıkları kaydedildi.

ŞÜPHELİ POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Açılan ateş sırasında olay yerinde yaya olarak yoluna devam eden 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın sırtından vurularak hayatını kaybettiği aktarılan sevk yazısında, Olay Görüntü İzleme ve Çözümleme Tutanağında, maktulün polis memuru A.D'nin silahından çıkan kurşunla vurulduğunun anlaşıldığı belirtildi. Yazıda, deliller doğrultusunda kuvvetli suç şüphesi bulunan şüphelinin tutuklanması istendi.

Şüpheli A.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

PARK MESELESİ TARTIŞMASI

Öte yandan dün İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, saat 14.30 sıralarında polis memuru Emrullah G. ile otopark görevlisi Mehmet A. arasında, iddiaya göre park meselesi nedeniyle tartışma çıkmıştı.

OTOPARK GÖREVLİSİ YARALANDI

İHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından otopark görevlisi Mehmet A., Emrullah G. tarafından silahla vurularak yaraladı.

SİVİL POLİS MEMURU GÖZALTINDA

Yaralanan Mehmet A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, sivil polis memuru gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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