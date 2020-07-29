Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, geçtiğimiz hafta kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. MHP TBMM Grup Başkanlığından yapılan açıklamada, MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'un, basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği belirtildi.
Enginyurt ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada da, "Fındık üreticisinin hakkını savunmak, vatanı savunmak gibidir. Fındıkta oynanan oyunlara karşı durmanın bedeli ağırda olsa; bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz. MHP, vazgeçilmez sevdamdır" ifadelerini kullandı.
KABİNE TOPLANTISI SONRASINDA AÇIKLANDI
Bu gelişmeden kısa süre sonra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram öncesi ekonomiye ilişkin alınan yeni kararları sıraladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fındık fiyatları sezon içinde 18, 20 lira arasında seyir etmişti. Fındık ihraç fiyatının kg'da 5.8 dolardan 6,72 dolara yükselmesiyle ülkemiz ilave 300 milyon dolar gelir elde etti." diyerek 2020 fındık fiyatlarını duyurdu. Erdoğan, "Fındık alım fiyatını yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak belirledik" dedi.
KAPALI OLAN HALI SAHALARLA İLGİLİ PAYLAŞIMDA BULUNDU
Fındık sorununu gündeme getiren Enginyurt ise bu kez yeni bir paylaşımda bulundu. Yine sosyal medyada açıklama yapan Enginyurt, "Halı sahaların kapalı olması sebebiyle kiralar ödenmedi, krediler, taksitler, vergi, SGK ödemeleri yapılamadı.
Anlayacağınız on binlerce #halısahalaracılsın diye bekleyen esnaf perişan oldu. Ligler oynanırken Korona bulaşmadı" ifadelerini kullandı. Enginyurt paylaşımına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyerek, "Sayın @suleymansoylu bu meseleye el atsanız güzel olur" dedi.
— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) July 29, 2020
TARIN DAĞLARI'NDAKİ PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU
Geçtiğimiz yıl Kırgızistan’a giden Enginyurt, 13 yaşından bu yana hayalini kurduğu Tanrı Dağları'na seyahat hayalini gerçekleştirmişti. Enginyurt, sosyal medyadan yaptığı canlı yalında Tanrı Dağları'nın eteklerinde bozkurt işareti yaparak kurt gibi ulumuştu.
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