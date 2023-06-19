Faciadan dönüldü! Beton mikseri 4 aracın üzerine devrildi!

İstanbul'da kaza, 10.45 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi Şakacı Sokak'ta meydana geldi.
SEYYAR SATICI TEZGAHINA ÇARPTI
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Ramazan Ş.'nin kullandığı beton mikseri Bayar Caddesi'nden Şakacı sokağa hızla girdiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak seyyar satıcı tezgahına çarptı.
MİKSER, ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ
Duramayan beton mikseri park halindeki araçların üzerine devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücünün kendi imkânlarıyla beton mikserinden çıkarak çevrede bulunan bir hastaneye gittiği öğrenildi.
4 ARAÇ MİKSERİN ALTINDA EZİLDİ
Kazada 4 araç ve seyyar satıcı tezgahı zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis olay yerine güvenlik şeridi çekerken sokak araç trafiğine kapandı.
FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Sokağın girişinde bulunan ve her gün 09.00 sıralarında açılan seyyar satıcı tezgâhının kaza sırasında açık olmaması olası bir faciayı önledi.