Faciadan dönüldü! Beton mikseri 4 aracın üzerine devrildi!

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Ramazan Ş.'nin kullandığı beton mikseri Bayar Caddesi'nden Şakacı sokağa hızla girdiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak seyyar satıcı tezgahına çarptı.

Duramayan beton mikseri park halindeki araçların üzerine devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücünün kendi imkânlarıyla beton mikserinden çıkarak çevrede bulunan bir hastaneye gittiği öğrenildi.

Kazada 4 araç ve seyyar satıcı tezgahı zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis olay yerine güvenlik şeridi çekerken sokak araç trafiğine kapandı.

Sokağın girişinde bulunan ve her gün 09.00 sıralarında açılan seyyar satıcı tezgâhının kaza sırasında açık olmaması olası bir faciayı önledi.