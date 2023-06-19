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Faciadan dönüldü! Beton mikseri 4 aracın üzerine devrildi!

İstanbul Kadıköy'de, caddeden sokağa girerken sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri, seyyar satıcı tezgahına çarptıktan sonra park halindeki dört aracın üzerine devrildi. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken beton mikseri sürücüsü hafif yaralandı

Giriş: 19.06.2023 - 13:19 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Faciadan dönüldü! Beton mikseri 4 aracın üzerine devrildi!
Faciadan dönüldü! Beton mikseri 4 aracın üzerine devrildi!
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DHA

İstanbul'da kaza, 10.45 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi Şakacı Sokak'ta meydana geldi.

SEYYAR SATICI TEZGAHINA ÇARPTI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Ramazan Ş.'nin kullandığı beton mikseri Bayar Caddesi'nden Şakacı sokağa hızla girdiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak seyyar satıcı tezgahına çarptı.

MİKSER, ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Duramayan beton mikseri park halindeki araçların üzerine devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücünün kendi imkânlarıyla beton mikserinden çıkarak çevrede bulunan bir hastaneye gittiği öğrenildi.

4 ARAÇ MİKSERİN ALTINDA EZİLDİ

Kazada 4 araç ve seyyar satıcı tezgahı zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis olay yerine güvenlik şeridi çekerken sokak araç trafiğine kapandı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Sokağın girişinde bulunan ve her gün 09.00 sıralarında açılan seyyar satıcı tezgâhının kaza sırasında açık olmaması olası bir faciayı önledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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