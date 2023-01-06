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Eczacı Gizem evinde ölü bulundu!

Kastamonu'da, eski MHP Taşköprü İlçe Kadın Kolları Başkanı 41 yaşındaki eczacı Gizem Memioğlu, evinde ölü bulundu. 2019-2021 yıllarında MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı olarak görev yapan Memioğlu'nun kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek

Giriş: 06.01.2023 - 07:54 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Eczacı Gizem Memioğlu evinde ölü bulundu! - Güncel haberler
Eczacı Gizem evinde ölü bulundu!
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DHA

Kastamonu'da, Gizem Memioğlu'nun (41) Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyündeki eczanesine gelmemesi üzerine yakınları, yalnız yaşadığı il merkezi Kuzeykent Mahallesi'ndeki evine gitti.

EVDE HAREKETSİZ HALDE YATIYORDU

AA ve DHA'da yer alan habere göre çilingir yardımıyla eve giren Memioğlu'nun yakınları genç kadını hareketsiz halde yatarken buldu ve polis ile sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Yaşamını yitirdiği tespit edilen Memioğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KESİCİ ALET İZİNE RASTLANMADI

İlk belirlemelere göre, Memioğlu'nun vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmadığı ifade edildi.

KADIN KOLLARINDA BAŞKANLIK YAPMIŞ

Memioğlu'nun 2019-2021 yıllarında MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi. 11 Aralık 2021'de bu görevden istifa eden Memioğlu'nun kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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